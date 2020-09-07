Yaban domuzları mahalleye indi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaban domuzları mahalleye indi.
Kdz. Ereğli ilçesi Kestaneci Mahallesi, Selinkent Sitesi mevkiinde yaban domuzları görüldü. Ormanlık alanda yiyecek bulamadığı için mahalleye indiği tahmin edilen yaban domuzları vatandaşları huzursuz etti. Yaban domuzları mahallede bazı bahçelere zarar verirken vatandaşlar yetkililerden önlem alınmasını istedi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 18:03 - Kaynak: İHA
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