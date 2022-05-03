Yaban domuzları metrelerce yükseklikten böyle suya atladı - Son Dakika
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Yaban domuzları metrelerce yükseklikten böyle suya atladı

03.05.2022 10:06

Yaban domuzları metrelerce yükseklikten böyle suya atladı Tunceli'de anne ve yavru yaban domuzları yaklaşık 20 metrelik şelaleden suya atladı.

Yaban domuzları metrelerce yükseklikten böyle suya atladı

TUNCELİ - Tunceli'de anne ve yavru yaban domuzları yaklaşık 20 metrelik şelaleden suya atladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli- Ovacık karayolu üzerinde bulunan Pilvenk Şelalesi'nden anne ve yavru yaban domuzları 20 metrelik yükseklikten suya atladı. Domuzların o anları bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaban domuzları metrelerce yükseklikten böyle suya atladı
Yaban domuzları metrelerce yükseklikten böyle suya atladı
Yaban domuzları metrelerce yükseklikten böyle suya atladı

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Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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