Son Dakika Haberleri: Yaban Domuzları Şehire Merkezine İndi

Yaban Domuzları Şehire Merkezine İndi

7 dakika önce

ORDU'da kent merkezine inen yaban domuzları görenleri şaşırttı.

Yaban Domuzları Şehire Merkezine İndi, System.String[]
ORDU'da kent merkezine inen yaban domuzları görenleri şaşırttı.

Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde 4 yaban domuzunu görenler şaşırdı. Civil Irmağı kenarında dolaşan yaban domuzları, bölgede bir süre dolaştıktan sonra uzaklaşıp gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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-Domuzların görüntüsü

HABER Ahmet BAYRAK KAMERA: ORDU,-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:33 Kaynak: DHA

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