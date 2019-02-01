Yaban Domuzları Şehire Merkezine İndi
1 saat önce
ORDU'da kent merkezine inen yaban domuzları görenleri şaşırttı.
ORDU'da kent merkezine inen yaban domuzları görenleri şaşırttı. Altınordu
ilçesi Şirinevler
Mahallesi'nde 4 yaban domuzunu görenler şaşırdı. Civil Irmağı kenarında dolaşan yaban domuzları, bölgede bir süre dolaştıktan sonra uzaklaşıp gözden kayboldu. - Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:20 Kaynak: DHA
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