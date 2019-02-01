Yaban Domuzları Şehre İndi

Ordu'da şehir merkezine kadar inen yaban domuzları görenleri korkuttu.

Ordu'da şehir merkezine kadar inen yaban domuzları görenleri korkuttu.



Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde sürü halinde gezen 4 yaban domuzu görenleri hem şaşırttı hem de korkuttu. Aç kaldıkları için şehir merkezine indikleri düşünülen ve Civil Irmağı içerisi ile ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı etrafında da bir müddet gezen yaban domuzları, bir süre sonra gözlerden kayboldu.



Domuzları gören bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Kaydedilen görüntülerde, hızlı bir şekilde koşan 3 yaban domuzunu, bir yaban domuzunun daha takip ettiği ve gözlerden kaybolduğu yer alıyor. - ORDU

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