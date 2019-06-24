Son Dakika Haberleri: 'Yaban domuzları yeterince beslenemediğinde yerleşim alanlarına iniyor'
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'Yaban domuzları yeterince beslenemediğinde yerleşim alanlarına iniyor'

1 saat önce

İZMİR'in Balçova ile Bornova gibi ormanlıklara yakın ilçelerindeki apartman ve site yakınlarında görülen yaban domuzları, cuma günü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürü halinde kent merkezine inerek, çöp konteynerleri ve meyve ağaçlarından beslendi.

'Yaban domuzları yeterince beslenemediğinde yerleşim alanlarına iniyor', System.String[]
İZMİR'in Balçova ile  Bornova gibi ormanlıklara yakın ilçelerindeki apartman ve site yakınlarında görülen yaban domuzları, cuma günü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürü halinde kent merkezine inerek, çöp konteynerleri ve meyve ağaçlarından beslendi. Domuzlar, tedirginliğe yol açarken, Dr. Yasin Ünal, "Yaban domuzları, doğal yayılış ortamında besin ihtiyacını giderecek besinler bulamadığı ve yeterince beslenemediği durumlarda tarım alanlarına yöneliyor" dedi. 
İzmir'in ormanlıklara yakın bölgelerindeki yerleşim yerlerine inen yaban domuzları, bölge sakinlerini tedirgin etti. Yaban domuzları, özellikle Balçova ile Bornova ilçelerindeki sokak ve parklarda görüldü. Ülkenin hemen hemen bütün bölgelerinde yaygın yayılışa sahip yaban hayvanı türü olan yaban domuzlarının, doğal ortamda besin bulamadıkları için şehre inerek, daha çok çöplere ve tarım bahçelerine girdiği gözleniyor. Isparta Uygulama Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü'nden öğretim üyesi Dr. Yasin Ünal, hem etçil hem otçul hayvan türü olan yaban domuzları ile ilgili bilgi verdi. Ünal, "Yaban domuzu popülasyonunun her geçen gün giderek artmasının sebepleri insan nüfus artışına bağlı habitat daralmaları, bölünmeleri ve doğal besinlerinin azalması gibi faktörlerdir. Bu artışa yol açan faktörler tespit edilerek çözüm önerileri üretilmeli, yaban domuzu habitatlarında oluşan bozulma ve bu bozulmalara etki eden diğer faktörler ortaya koyulmalı" diye konuştu. 
ELEKTRİKLİ- ELEKTRİKSİZ ÇİT ÖNERİSİ
Dr. Yasin Ünal, yaban domuzlarının insan yerleşimlerine beslenme ihtiyacı için geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu doğal gereksinimlerini karşılayabileceği habitatlar oluşturulur veya yetersiz hale gelen habitatlar restore edilir ve geliştirilirse yaban domuzu yerleşimlerden ve tarım mahsullerinden uzak duracaktır. Yaban domuzunun doğal yayılış ortamında besin ihtiyacını giderecek besinler bulamadığı ve yeterince beslenemediği durumlarda tarım alanlarına yönelmekte, insan yerleşim ve ziraat alanlarını ihlal etmekte. Yaban domuzu zararlarının önüne geçilebilmesi için öncelikle türün biyolojisi, ekolojisi ve habitatı konusunda çok yönlü araştırma yürütülmeli. Doğal habitatların temel bileşenleri ve habitat parametreleri tespit edilerek yaban domuzuna ait doğal yaşam ortamlarının iyileşmesini sağlayacak ekolojik takviye stratejisi, yöntem ve işlemlerin belirlenmesi gerekir. Yaban domuzunun zararlarından korunmak için yaygın olarak elektrikli- elektriksiz çitler, korkuluklar, hareket algılayıcılar, kimyasallar, ışık ve siren gibi kısa vadeli ve pahalı yöntemler alınmaktadır." 
Öte yandan Türkiye'de yaban domuzlarının düzensiz artışının saptanması durumunda Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nce ruhsatlı avcılar ile sürek avı yapıldığı da biliniyor.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:54 Kaynak: DHA
Balçova, Aydın, İzmir, Yaban, Güncel
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