Son Dakika Haberleri: Yaban Domuzlarını Elleriyle Besledi

Yaban Domuzlarını Elleriyle Besledi

1 saat önce

BODRUM'da, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, şehre indi.

Yaban Domuzlarını Elleriyle Besledi, System.String[]
BODRUM'da, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, şehre indi. Bir kişi domuzları elleriyle beslerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Torba Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Özkula, pazar günü Bodum'da birçok kez yiyecek bulmak için şehir merkezine inen 8 yaban domuzunu gördü. Ekmek getiren Özkula, domuz sürüsünü besledi. Bir arkadaşı ise Özkula'nın hayvanları beslediği o anları, cep telefonuyla görüntüledi. Karınlarını doyuran domuzlar daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

İbrahim Özkula, domuzların sıklıkla bölgeye geldiğini belirterek, fırsat buldukça beslenmelerine yardımcı olduğunu söyledi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:59 Kaynak: DHA

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