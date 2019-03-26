Yaban Domuzlarını Elleriyle Besledi

BODRUM'da, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, şehre indi.

BODRUM'da, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, şehre indi. Bir kişi domuzları elleriyle beslerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.



Torba Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Özkula, pazar günü Bodum'da birçok kez yiyecek bulmak için şehir merkezine inen 8 yaban domuzunu gördü. Ekmek getiren Özkula, domuz sürüsünü besledi. Bir arkadaşı ise Özkula'nın hayvanları beslediği o anları, cep telefonuyla görüntüledi. Karınlarını doyuran domuzlar daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.



İbrahim Özkula, domuzların sıklıkla bölgeye geldiğini belirterek, fırsat buldukça beslenmelerine yardımcı olduğunu söyledi. - Muğla

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