YABAN DOMUZLARINI ELLERİYLE BESLİYOR - Son Dakika

SARIYER Hacıosman Mahallesi'nde yaşayan ve güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmi Demirci, yaban domuzlarını adeta elleriyle besliyor. Yaklaşık 3 ay önce tesadüfen domuzları gördüğünü söyleyen Demirci, o günden sonra 2-3 günde bir gelerek lokantalardan ve fırınlardan topladığı bayat ekmeklerle yaban domuzlarını besliyor.

"ÜMİTLERİ BİTENE KADAR BENİM GELİŞİMİ BEKLİYORLAR"

Yaban domuzlarını nasıl beslemeye başladığını anlatan Nazmi Demirci, "Buradan minibüse binecektim, geç bir saatte. Baktım bir ses geliyor. Tesadüfen domuzları gördüm. Üzüldüm. Aç herhalde dedim. Gittim, lokantalardan atık ekmek topladım. Bir şeyler aldım getirdim verdim. O gün bu gün, iki üç günde bir fırsat buldukça, arkadaş çevremiz var, fırıncı arkadaşlarımız var. Bundan haberdarlar. Getiriyorlar, benim aşağıda takıldığım bir yer var oraya bırakıyorlar, bayat ekmekleri, bende getirip hayvanlara veriyorum. Genelde saat 23.00 ile 01.00 arası burada olurlar. Beklerler, umutları geçince giderler. Denedim ben onu" dedi.

"AYNI ANDA 24 DOMUZA EKMEK VERDİM"

Domuzların sayısının değişkenlik gösterdiğini belirten Demirci, "Burada en son saydığımda geçen hafta 24 tane vardı. Bugün galiba gruplar dağılmış. 5-6 tane var. Işıktan da korkuyorlar. Çekim yaptığınız için. Hatta korkarak gelip alıp gidiyorlar. Biz gidince yarım saat sonra burada hiç bir şey kalmaz" diye konuştu.

"YARATILANI YARATANDAN ÖTÜRÜ SEVİYORUZ"

Yaptığı bu davranıştan dolayı eleştirildiğini de vurgulayan Demirci, "Domuzlara ekmek verdiğim için bazı arkadaşlar eleştiri de yapıyorlar. Başka hayvan mı bulamadın da? Onlara veriyorsun diye ama yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Burası Belgrad Ormanı ve 3. boğaz köprüsüne kadar bağlantılı bir yer. Yani çok büyük bir orman. Bunlar iki noktaya gidiyor. Biri Ayazağa Mahallesi'nde, birde buraya biliyorum başka bilmiyorum. Biz Karadenizliyiz, hayvanları seviyoruz. Hayvanlar zaten o sevgiyi hissettikleri zaman size yakın giderler. 3 ay oldu. Genelde 2-3 günde bir geliyorum " diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Amatör kamerada Nazmi Demirci'nin topladığı ekmekleri yiyen domuzların görüntüsü

-Domuzların geldiği ağaçlık alan

-Nazmi Demirci'nin domuzları beslemesi

-Domuzların ekmekleri alıp kaçması

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul