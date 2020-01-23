Yaban domuzlarıyla mücadele toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaban domuzlarıyla mücadele toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Yaban domuzlarıyla mücadele toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde, yaban domuzlarıyla mücadele için toplantı düzenlendi.

Yaban domuzlarıyla mücadele toplantısı düzenlendi, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde, yaban domuzlarıyla mücadele için toplantı düzenlendi.


Darende'nin bazı bölgelerinde çiftçilerin ürünlerine zarar veren yaban domuzlarıyla mücadele konulu toplantı gerçekleştirildi.


Kaymakam Malik Çalışır'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, ilgili kamu kurum amirleri ile mağduriyet yaşayan yörelerin mahalle muhtarları katıldı.


Toplantıda, son zamanlarda sürüler halinde ilçe merkez mahallerine kadar inen ve vatandaşlar arasında korkuya yol açan domuzlarla ilgili yapılacak mücadele çalışmaları istişare edildi. - MALATYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:23:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaban domuzlarıyla mücadele toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]