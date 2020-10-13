Yaban domuzu alevlerin arasından böyle kaçtı - Son Dakika

Yaban domuzu alevlerin arasından böyle kaçtı
13.10.2020 00:57
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde çıkan orman yangınında, alevlerin içinden çıkıp kaçan yaban domuzunun kaçış anı bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde çıkan orman yangınında, alevlerin içinden çıkıp kaçan yaban domuzunun kaçış anı bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
10 Ekim Cumartesi günü Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde öğle saatlerinde başlayıp gece kontrol altına alınan orman yangınında 2 ev yanarken, 20 hektarlık kızılçam ormanının olduğu alan ise zarar gördü. Orman yangını yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Yangın bölgesinde yükselen alevleri cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşın kamerasına o esnada alevlerin içinden koşarak çıkıp kaçan yaban domuzu takıldı.
Görüntüde yanan bölgeden aniden çıkan yaban domuzu koşarak yangın bölgesinden uzaklaşmaya çalışıyor. - OSMANİYE
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