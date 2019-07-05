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Yaban domuzu ile mücadele

24 dakika önce

Karaman Ziraat Odası Başkan'ı Mehmet Bayram, oda tarafından sürek avı düzenleyen köylerde bir domuz kuyruğu getirecek avcıya destek amaçlı 5 kurşun hediye edileceğini bildirdi.

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Karaman Ziraat Odası Başkan'ı Mehmet Bayram, oda tarafından sürek avı düzenleyen köylerde bir domuz kuyruğu getirecek avcıya destek amaçlı 5 kurşun hediye edileceğini bildirdi.
Bayram yaptığı yazılı açıklamada, Karaman'da yaban domuzu sayısının artmasıyla özellikle ormanlara yakın bölgelerdeki tarım arazilerinden ürün alınamaz hale gelindiğini belirtti.
Domuz avlamak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden resmi izinleri alarak, sürek avı yaparak mücadele edildiğini ifade eden Bayram, şunları kaydetti:
"Bilindiği üzere bölgemizde doğal hiçbir düşmanı olmayan yaban domuzları kontrolsüz bir şekilde çoğalmakta, çiftçilerimizin büyük emekler vererek yetiştirmeye çalıştığı tarımsal ürünlerimize ve arazilerimize büyük zararlar vermektedir. Domuzlar, meyve bahçelerindeki ürünlerle fidanlara önemli ölçüde zarar veriyor. Kuru tarım, sebze, yem bitkileri, zeytin gibi akla gelebilecek her türlü üründe önemli oranda kayıp yaşanıyor. Domuz sürüleri önceleri onlarla ifade edilirken şimdi bu sayı yüzlere ulaştı. Domuzlar ilimiz üreticisi ve ekonomisine büyük zarar vermekte. Bundan dolayı domuz avını cazip kılmak, sayıları artan domuz popülasyonunu azaltmak için yeni bir uygulamaya gidiyoruz. Uygulama çerçevesinde, avcılara, odamız tarafından bir domuz kuyruğu getirmeleri karşılığında 5 kurşun verilecek."
Sürek avlarının rastgele değil, gerekli izinler ve önlemler alınarak, bu konuda uzman ekip ve avcılarla beraber yapılmasının en doğrusu olduğunun altını çizen Bayram, "Bilgisizce ve rastgele yapılan sürek avlarında bazen insanlar ve çevremiz büyük zarar görmektedir. Bunun için avlarda mutlaka kurallara uyulması gerekir." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:12 Kaynak: AA
Mehmet Bayram, Karaman, Güncel
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