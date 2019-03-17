Yaban Domuzu, Şehir İçindeki Yeşil Alanda 6 Yavru Doğurdu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir yaban domuzu, çok katlı binalar arasında kalan yeşil alanda 6 yavru dünyaya getirdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir yaban domuzu, çok katlı binalar arasında kalan yeşil alanda 6 yavru dünyaya getirdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen doğa dostları ve yetkililer, anne ve 6 yavrusunu, bulundukları alanı güvenlik çemberiyle çevirerek, koruma altına aldı.



Kuşadası'nda bir yaban domuzu, Ege Mahallesi'nde bulunan yüksek katlı binalar arasındaki yeşil alanda 6 yavru dünyaya getirdi. Anne ve yavru yaban domuzlarını fark eden mahalle sakinleri, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD), Aydın Doğa Koruma ve Milli Park görevlileri ile Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaban domuzunun yuva yaptığı alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Vatandaşları da alana girmemeleri yönünde uyardı.



Doğumun yeni olması nedeniyle anne ve yavrularının yanına bir süre yaklaşılmaması gerektiğini söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaban domuzu, yavrularıyla birlikte bir süre daha burada kalacak, daha sonra da yavrularını da alıp yan taraftaki makiliklere gidecektir. Ege Mahallesi'nden çok sayıda domuz ihbarları geliyor. Yaşam alanları daralan hayvanlar yiyecek umuduyla kıyı sitelere yöneliyor. Bu bölgelerde yaşayanlar çöplerini, özellikle organik atıklarını gelişi güzel etrafa bırakmamalı" dedi.



Sürücü, bu olayın bir gerçeği gözler önüne serdiğini belirterek, "Yaban hayvanlarının barınabileceği ve beslenebileceği alanlar sürekli azalıyor. Özellikle makilikler yaban hayvanları için çok önemli. Makiliklerin yaban hayatına evsahipliği yapmasının yanı sıra, erozyonu engellemesi, su tutma işlevini görmesi ve bitki çeşitliliği açısından çok önemli işlevleri var. Kuşadası'nda kalabilen makilikler, çalı çırpı olarak görülüp, tahrip edilmemeli. Yapılaşma açılmamalı. Üzerinden rant kazanılacak arazi parçaları olarak değerlendirilmemeli. İçinde endemik türlerin de bulunduğu önemli bitki türlerinin ve yaban yaşamının devam etmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.



- Aydın

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