Son Dakika Haberleri: Yaban Domuzu Şehir Merkezinde Altı Yavru Doğurdu

Yaban Domuzu Şehir Merkezinde Altı Yavru Doğurdu

43 dakika önce

Kuşadası'nda meydana gelen ilginç olayda bir yaban domuzu şehir merkezinde konutların yoğun olduğu bir mahallede doğum yaptı.

Yaban Domuzu Şehir Merkezinde Altı Yavru Doğurdu, System.String[]
Kuşadası'nda meydana gelen ilginç olayda bir yaban domuzu şehir merkezinde konutların yoğun olduğu bir mahallede doğum yaptı. Doğum yapan domuzun 6 yavrusu olduğu bildirildi.

Kuşadası şehir merkezinde bulunan Ege Mahallesi'nde dört tarafı konutlarla çevrili bir bölgede bir yaban domuzu altı yavru doğurdu. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Milli Park Mühendisi Erdinç Kutsal ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Park görevlileri ile Kuşadası Belediyesi Zabıta ekipleri yaban domuzunun doğum yaptığı alanda incelemelerde bulundu. Ekipler, yaban hayvanının yanına yaklaşılmaması için etrafında bulunan site görevlilerine bilgi verirken, yeşil alana insan girişinin engellenmesi için tek giriş noktası bırakıldı ve çevre şeritlerle kapatıldı.

İlginç doğum olayının ardından bir açıklama yapan Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Doğum yeni olduğundan, yaban domuzunun yanına yaklaşılmaması gerektiği, muhtemelen bir süre daha burada kalacağı ve daha sonra yavrularıyla birlikte hemen yan tarafta bulunan makiliklere gideceği düşünülmektedir. Ege Mahallesi'nden sık sık domuzlarla ilgili ihbarlar gelmektedir. Yaşam alanları daralan hayvanlar yiyecek umuduyla kıyı sitelere yönelmektedir. Bu bölgelerde yaşayanlar çöplerini, özellikle organik atıklarını gelişigüzel etrafa bırakmamalıdır. Bu durum bir gerçeği de göstermektedir. Yaban hayvanlarının barınabileceği ve beslenebileceği alanlar sürekli azalmaktadır. Özellikle makilikler yaban hayvanları için çok önemlidir." dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:19 Kaynak: İHA

Ege, Kuşadası, Yaban, Güncel
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