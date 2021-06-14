YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde sedir ormanlarında yaşamını sürdüren yaban domuzu sürüsü havadan görüntülendi.

Elmalı'daki Çığlıkara sedir ormanları içerisinde yaşayan, yaklaşık 100 bireyden oluşan yaban domuzu sürüsü görüntülendi. Bölgeye haber çalışması için giden gazeteciler Dokuz Göller mevkiinde açık alanda bir anda ortaya çıkan yaban domuzu sürüsünü ormanın içinde gezerken dron ile havadan görüntüledi. Anaçlardan ve yavrulardan oluşan sürü konvoy halinde ormanın içinde yol alırken, özgürce sedir ağaçları arasında dolaştı. Domuzlar daha sonra ormanın içinde gözden kayboldu.