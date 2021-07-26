YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ, KAZLARIN YANINDAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Çayağzı köyü arazisine ait merada dolaşan yaban domuzları, bir kaz sürüsünün yanından hızla geçerek uzaklaştı. Kazların yanındakilerin şaşkınlıkla izledikleri domuz sürüsünü, bölgeyi gezen Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün görüntüledi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde sayıları 10'dan fazla olan domuzlar, kazların yanından hızla geçerek kayboldu.

ARDAHAN'ın Hanak ilçesine bağlı Çayağzı köyü arazisinde yaban domuz sürüsü görüntülendi. Domuzların, yanında sahipleri olan kazların yanından geçtikleri görüldü.

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