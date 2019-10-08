Son Dakika Haberleri: Yaban domuzu yerleşim alanına indi...Domuzu gören vatandaşın tepkileri gülümsetti
Son Dakika Yerel Yaban domuzu yerleşim alanına indi...Domuzu gören vatandaşın tepkileri gülümsetti

Yaban domuzu yerleşim alanına indi...Domuzu gören vatandaşın tepkileri gülümsetti

52 dakika önce

Yaban domuzu yerleşim alanına indi.

Yaban domuzu yerleşim alanına indi...Domuzu gören vatandaşın tepkileri gülümsetti

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde başıboş gezen yaban domuzu vatandaşları hayli endişelendirdi.

Erciş Şeker Fabrikası mevkisinde gece geç saatlerde görülen yaban domuzu, vatandaşları bir hayli korkuttu. Araçla seyir halinde olan vatandaşlar, bir anda kaldırım üzerinde ilerleyen yaban domuzunu görünce büyük panik yaşadılar. Şaşkınlık içinde araç içinden inmeden yaban domuzunun bölgeden uzaklaşmasını bekleyen vatandaşlar, domuzun bölgeyi terk etmesinin ardından rahat nefes aldılar. Aç kaldığı gözlenen yaban domuzu, daha sonra gözden kayboldu.

Vatandaşlar, yaban domuzlarını daha önce de Sahil Kent, Kasımbağı ve Gölağzı mahalleri ile Altındere mevkisinde gördüklerini belirterek, yetkililerin önlem almalarını talep ettiler.

Yaban domuzu yerleşim alanına indi...Domuzu gören vatandaşın tepkileri gülümsetti

Yaban, Erciş, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:12 Kaynak: İHA
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