Yaban domuzunu gördü, 'Pijamalarını giymiş' söylemi ile gülümsetti - Son Dakika
Üye Girişi

Yaban domuzunu gördü, 'Pijamalarını giymiş' söylemi ile gülümsetti

15.04.2022 12:06

Yaban domuzunu gördü, 'Pijamalarını giymiş' söylemi ile gülümsetti Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde vücudunda çizgiler bulunan yaban domuzunu gören vatandaş, cep telefonuna sarıldı.

Yaban domuzunu gördü, 'Pijamalarını giymiş' söylemi ile gülümsetti

ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde vücudunda çizgiler bulunan yaban domuzunu gören vatandaş, cep telefonuna sarıldı. Kayıt sırasında hayvanın peşinden koşan ve 'Pijamalarını giymiş' ifadesini kullanan vatandaş, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Alacakaya ilçe yakınlarında arkadaşları ile gezen bir vatandaş, vücudunda çizgiler bulunan yavru yaban domuzunu fark etti. Hemen cep telefonunu açıp hayvanı kayda alan vatandaş, domuzun peşinden koşmaya başladı. Yanındaki arkadaşlarından da cep telefonlarını açmalarını isteyen vatandaşın nefes nefese kaldıktan sonraki 'Pijamalarını giymiş' söylemi izleyenlere kahkaha attırdı.

Yavru domuz bir süre sonra gözden kayboldu.

Yaban domuzunu gördü, 'Pijamalarını giymiş' söylemi ile gülümsetti
Yaban domuzunu gördü, 'Pijamalarını giymiş' söylemi ile gülümsetti
Yaban domuzunu gördü, 'Pijamalarını giymiş' söylemi ile gülümsetti

YORUMLAR
500
Seyir halindeki araç alev topuna döndü Seyir halindeki araç alev topuna döndü Başkan Çadırcı vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor Başkan Çadırcı vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Alacakaya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaban domuzunu gördü, 'Pijamalarını giymiş' söylemi ile gülümsetti - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:16:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yaban domuzunu gördü, 'Pijamalarını giymiş' söylemi ile gülümsetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement