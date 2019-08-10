Yaban domuzunu traktörle sürükleyen 4 kişinin ifadesi alındı
53 dakika önce
Denizli'nin Çameli ilçesinde vurdukları yaban domuzunu bağladıkları traktörün arkasında sürükleyen 4 kişinin jandarma tarafından ifadesi alındı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:39 Kaynak: İHA
'nin Çameli
ilçesinde vurdukları yaban domuzunu bağladıkları traktörün arkasında sürükleyen 4 kişinin jandarma tarafından ifadesi alındı. Şahıslar ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Çameli Belevi
Mahallesi'nde yaşanan olayda, avcılar vurdukları yabana domuzunu bindikleri traktörün römorkuna bağlayarak Acıpayam-Çameli kara yolu üzerinde yaklaşık 5 kilometre sürükledi. Olayın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafla duyurulması ve fotoğrafın tepki çekmesi üzerine Çameli İlçe Jandarma
Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın ardından, traktör sürücüsü C.Ü., K.Ü., R.Ü. ve Ç.E. ifadeleri alınmak üzere jandarmaya çağrıldı. Gözaltına alınan biri kadın 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, sürüklenen domuz ile poz veren şahısların gülümsemeleri ise dikkatlerden kaçmadı. - DENİZLİ
Kuyudan petrol çalarken suçüstü yakalandı Denizli'de deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı Diyarbakır'da Roma dönemine ait altın yazmalı tarihi kitap ele geçirildi Babalarının öldüğüne inanmayan çocuklar, cesedi morgdan çıkarıp acile getirdi