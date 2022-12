Yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü

Denizli'nin Buldan ilçesinde, ava çıkan grubun içerisinden bir kişi, yaban domuzunun saldırısına uğradı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan avcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Buldan Bostanyeri bölgesinde hafta sonu tatili olmasından dolayı İsa Ok, ormanlık alanda bir grup arkadaşı ve köpekleriyle birlikte yaban domuzu avına çıktı. İzini sürdüğü yaban domuzunu karşısında görünce silahıyla ateş etmeye çalışan İsa Ok, domuzu bir türlü vuramadı. Kendisine ateş etmesinden dolayı panik ve korkuya kapılan domuz, hızlıca Ok'un üzerine doğru yöneldi. Arkasına dönerek kaçan Ok, domuzun vurduğu darbeyle sert bir şekilde yere düştü. Yaralı şekilde yerde uzanan Ok'un bağırması üzerine domuz bölgeden kaçarak uzaklaştı. Bağırış seslerini duyan avcılar ise Ok'un yanına giderek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, yaralı avcıyı ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan İsa Ok'un herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.