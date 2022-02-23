Yaban hayat önce rehabilite ediliyor, sonra doğayla buluşturuluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yaban hayat önce rehabilite ediliyor, sonra doğayla buluşturuluyor

23.02.2022 14:41

Hayvan rehabilitasyon merkezi Rehabilitasyon merkezindeki hayvanlar Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Andreikovo köyünde vahşi hayvanların rehabilitasyonu için oluşturulan merkez, rehabilite edilen ve merkezde kalmaya devam eden 600'e yakın konuğunu ağırlıyor.

Hayvan rehabilitasyon merkezi

Rehabilitasyon merkezindeki hayvanlar Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Andreikovo köyünde vahşi hayvanların rehabilitasyonu için oluşturulan merkez, rehabilite edilen ve merkezde kalmaya devam eden 600'e yakın konuğunu ağırlıyor. Doğadaki birçok vahşi hayvan türünün çeşitli nedenlerden dolayı getirilerek rehabilite edildiği merkez, Moskova Doğa Yönetimi ve Çevre Koruma departmanına gelen ihbar telefonlarıyla koordineli hareket ediyor. Rehabilitasyonu ve sağlık kontrolleri tamamlanan hayvanlar uygun koşullarda doğaya bırakılıyor.

Yaban hayat önce rehabilite ediliyor, sonra doğayla buluşturuluyor
Yaban hayat önce rehabilite ediliyor, sonra doğayla buluşturuluyor
Yaban hayat önce rehabilite ediliyor, sonra doğayla buluşturuluyor

YORUMLAR
500
Son dakika haber! WASHINGTON - Blinken ve Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuyla ilgili kararını değerlendirdi Son dakika haber! WASHINGTON - Blinken ve Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuyla ilgili kararını değerlendirdi Rusya ve Azerbaycan arasında 'Müttefiklik Faaliyetleri Hakkında Beyanname' imzalandı Rusya ve Azerbaycan arasında 'Müttefiklik Faaliyetleri Hakkında Beyanname' imzalandı

Rehabilitasyon, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaban hayat önce rehabilite ediliyor, sonra doğayla buluşturuluyor - Son Dakika


Son Dakika
14:46 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
14:30 Zeliha Teyze 38 yıl sonra gelinlik hayalini gerçekleştirdi
14:29 Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Erdoğan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı
14:28 Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi
14:20 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net, aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu açıkça ifade etti: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil!
13:58 İslam Memiş açıkça uyardı: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:54:32. #1.11#
SON DAKİKA: Yaban hayat önce rehabilite ediliyor, sonra doğayla buluşturuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement