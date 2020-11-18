Yaban hayat, sonbahar renklerinde görüntülendi - Son Dakika

BURSA'nın Karacabey ilçesinde sonbaharda longoz, delta, göl ve kışlamak için bölgeye gelen göçmen kuşlarla birlikte ortaya doğa harikası görüntüler çıktı.

Sonbaharın etkisi, yurdun dört bir yanında görülürken Bursa'nın Karacabey ilçesindeki doğal güzellikler de yaban hayat ile birleşti. Kuruyan sazlıklar, sararan yapraklar ve göçmen kuş türleri ile birleşen manzara, seyrine doyumsuz görüntüler oluştururken, o anlar Karacabeyli doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı. Longoz ormanları, Kocaçay Deltası, ıhlamur ormanları ve Uluabat Gölü gibi turistik birçok noktaya sahip olan ilçenin, göçmen kuşların durak noktalarından biri olması, bölgenin doğal güzelliğini gözler önüne seriyor.Sonbaharın her haliyle güzel olduğunu, ancak çalışmalarında bu durumu yaban hayvanları ile birleştirdiğini kaydeden Alper Tüydeş, "Bu eşsiz manzaralara, yaban hayvanlarını da dahil ederek ülkemiz doğasına daha çok dikkat çekmeyi amaçlıyorum. Karacabey her yıl yüzlerce flamingonun kışlık konaklama alanı. Aynı zamanda pelikanlar için de kışın sığınabilecekleri ender sulak alanlara ev sahipliği yapıyor. Sadece bunlar değil elbette; kıyı kuşlarından ötücülere, yırtıcılardan balıkçıllara yüzlerce türün adresi olan bu bölgede özellikle bu alanda farkındalığın artması en büyük temennim" dedi.