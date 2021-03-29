Yaban hayata yem bırakıldı - Son Dakika

Yaban hayata yem bırakıldı
29.03.2021 13:53
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışının ardından Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yaban hayata yem bırakıldı.
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışının ardından Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yaban hayata yem bırakıldı.
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmuş, yer yer kar kalınlıkları 1 metreye ulaşmıştı. Yaban hayatta bulunan canlıların yemek bulma konusunda sorun yaşayabileceğini düşünen Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlara yem bırakma çalışması gerçekleştirdi. Yer yer araçla ulaşamadıkları yerlerde yürüyerek ilerleyen ekipler doğal hayata 9 bin 585 kilogram yem bıraktı. Kar yağışı sebebiyle ihtiyaç duyulan alanlara yemleme çalışmalarına devam edecek olan ekiplere bazı firmalarda destek veriyor. - DÜZCE
Son Dakika Hannover 96 forması giyen Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor Bir il diken üstünde! 90 kişinin koronavirüs testi karıştı, Valilik harekete geçti OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor