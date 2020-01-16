Yaban hayatı 1 yıl boyunca kayıt altına alındı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğundaki Burdur, Isparta ve Antalya illerinde yaban hayatı ile ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Doğal yaşam alanlarına özel olarak yerleştirilen fotokapan çalışmalarının kaydettiği üç ilde hem yaban hayatı zenginliğinin ortaya çıkarılması hem de kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla çalışmaların aralıksız yürütüldüğü bildirildi. Burdur'da özel olarak yerleştirilen iki adet fotokapandan bir yıl boyunca elde edilen Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ait görüntüleri yayınladı. Fotokapanın yakaladığı çalışmada yabani hayvan türlerinden kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal ağırlıklı olarak tespit edildi.

(Ali Kapan/İHA)