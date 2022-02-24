Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı - Son Dakika
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Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı

24.02.2022 02:49

Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğütarafından Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi.

Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğütarafından Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi.

DKMP tarafından Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi. Foto-kapanlara takılan ayılar, tavşanlar, geyikler, domuzlar yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. DKMP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan yaban hayatından kısa kesitler binlerce beğeni aldı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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