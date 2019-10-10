Son Dakika Haberleri: Yaban hayatı "fotokapan"la görüntülendi
Son Dakika Güncel Yaban hayatı 'fotokapan'la görüntülendi

Yaban hayatı "fotokapan"la görüntülendi

1 saat önce

Burdur'da su sıkıntısı olan bölgelerde oluşturulan küçük su havuzlarına gelen yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.

Burdur'da su sıkıntısı olan bölgelerde oluşturulan küçük su havuzlarına gelen yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, su sıkıntısı olan bölgelerde küçük su havuzları oluşturdu. Buralara yerleştirilen fotokapanla birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek için alana geldiği görüldü.

Videolarda yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarga türlerinin doğal yaşamlarında görüldüğü belirtildi.

Yaban hayatı fotokapan la görüntülendi

Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:34 Kaynak: AA
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