Yaban hayatı fotokapana böyle yansıdı - Son Dakika
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Yaban hayatı fotokapana böyle yansıdı

15.10.2022 12:22

Yaban hayatı fotokapana böyle yansıdı Kırıkkale'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Yaban hayatı fotokapana böyle yansıdı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor. Vaşak, karaca, tilki, yaban domuzu ve tavşan fotokapanlarla doğal ortamlarında görüntülendi. Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları yer alıyor.

Fotokapanlarla hem yaban hayatı popülasyonu kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor. Ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde farklı periyotlarla fotokapanların konumlarını değiştiriyor.

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaban hayatı fotokapana böyle yansıdı - Son Dakika

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