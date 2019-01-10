Son Dakika Haberleri: Yaban Hayatı Fotokapana Yansıdı

Yaban Hayatı Fotokapana Yansıdı

47 dakika önce

Afyonkarahisar'da bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda yaşayan hayvanlar fotokapana yakalandı.

Yaban Hayatı Fotokapana Yansıdı, System.String[]
Afyonkarahisar'da bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda yaşayan hayvanlar fotokapana yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından çetin kış şartları dolayısıyla birçok bölgede yemleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Soğuk havalarda yemek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ekipler doğaya yem bıraktı. Akdağ Tabiat Parkı'nda yaşamlarını sürdüren yılkı atları, yaban domuzu ve geyikler de bırakılan bu yemleri yerken görüntülendi. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünün fotokapanlarınca fotoğraflanan hayvanların yem bırakıldıktan kısa süre sonra alana geldikleri görülüyor. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:18 Kaynak: İHA

Milli Parklar Müdürlüğü, Akdağ, Afyon, Güncel
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