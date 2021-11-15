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Yaban hayatı fotokapana yansıdı - Son Dakika

Yaban hayatı fotokapana yansıdı

15.11.2021 12:18

- Yaban hayatı fotokapana yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara vaşak ve geyikler takıldı.

- Yaban hayatı fotokapana yansıdı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara vaşak ve geyikler takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına fotokapanlar yerleştirmişti. Fotokapanlara yansıyan görüntüler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. Gümüşhane'de görüntülenen vaşak ve geyiklerin kendileri için oluşturulan alanda su içtikleri görülüyor.

Yaban hayatı fotokapana yansıdı
Yaban hayatı fotokapana yansıdı
Yaban hayatı fotokapana yansıdı
Yaban hayatı fotokapana yansıdı

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaban hayatı fotokapana yansıdı - Son Dakika


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