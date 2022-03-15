Yaban hayatı fotokapanda - Son Dakika
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Yaban hayatı fotokapanda

15.03.2022 13:02

Yaban hayatı fotokapanda Kırıkkale'de yaşayan yaban hayvanları fotokapanlar sayesinde doğal ortamlarında görüntüleniyor.

Yaban hayatı fotokapanda

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaşayan yaban hayvanları fotokapanlar sayesinde doğal ortamlarında görüntüleniyor. Bölgede yaşayan vaşak, karaca, tilki ve kurt gibi yaban hayvanları fotokapanlar sayesinde kayda alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü, yaban hayatı gözlemlemek için dağlık ve ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştiriyor. Bölgede yaşayan yaban hayvanlarından domuz, vaşak, tavşan, kurt, tilki ve karaca görüntüleri fotokapanlar sayesinde kayıt altına alınıyor.

Fotokapanlar türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve yoğunlukları, bireylerinin teşhisi gibi bilgiler kesin verilerle ortaya konulabiliyor. Yaban hayatını gözlemede canlıların hareketini algılayarak çekim yapabilen fotokapanlarla gerçekleştirilen çalışmalar, insan faktörünün çalışma sahasına etkisini mümkün olduğunca aza indiriyor.

Yaban hayatı fotokapanda
Yaban hayatı fotokapanda
Yaban hayatı fotokapanda

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Fotokapanlar, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaban hayatı fotokapanda - Son Dakika


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