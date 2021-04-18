Yaban hayatı fotokapanla böyle görüntülendi - Son Dakika

Yaban hayatı fotokapanla böyle görüntülendi

Geyik, ceylan ve yaban domuzları girdikleri sulan alanlarda banyo yaparken görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü fotokapana yakalanan yaban hayatı görüntülerini yayınladı. Görüntülerde geyik, ceylan ve yaban domuzu gibi hayvanların sulak alanlardaki doğan görüntüleri yer alıyor.

DKMP Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü kent ile birlikte yurt genelinde fotokapana yakalanan yaban hayatı görüntülerini yayınladı. Görüntülerde tilki, geyik, ceylan ve yaban domuzu gibi hayvanların sulak alanlarda banyo yapmaları ve suç içmeleri ile birlikte yiyecek aradıkları gözleniyor. Sosyal medyadan yayınlanan görüntüler büyük ilgi görürken, görüntülerde hayvanların sakinlikleri ise dikkatlerden kaçmadı.