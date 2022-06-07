Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir doğasever yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Sarıçiçek mevkiinde ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Görüntülere ayı, tilki, karaca ve geyik gibi yaban hayvanları takıldı. Bölgede kurulan fotokapanlar yaban hayatının çeşitliliğini gözler önüne sererken görüntüler vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

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