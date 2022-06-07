Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - Son Dakika
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Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

07.06.2022 17:43
Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi Ayı, tilki, karaca ve geyik gibi yaban hayvanlar doğaseverin kurduğu fotokapana yansıdı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dağ ile ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlar fotokapana yansıdı.

Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Ayı, tilki, karaca ve geyik gibi yaban hayvanlar doğaseverin kurduğu fotokapana yansıdı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dağ ile ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlar fotokapana yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir doğasever yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Sarıçiçek mevkiinde ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Görüntülere ayı, tilki, karaca ve geyik gibi yaban hayvanları takıldı. Bölgede kurulan fotokapanlar yaban hayatının çeşitliliğini gözler önüne sererken görüntüler vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

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