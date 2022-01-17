Yaban hayatı, fotokapanlara yansıdı - Son Dakika

YABAN hayatının izlenmesi amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen fotokapanlara, ilginç görüntüler yansıdı. Ayağa kalkarak etrafı izleyen ayı ile nesli tehlike altındaki saz kedisi ve birçok yaban hayvanı, görüntülerde yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına 3 bin 180 fotokapan yerleştirdi. Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve popülasyon yoğunlukları belirleniyor. Hayvanların beslenme alanları ve nasıl beslendikleri de bu çalışma ile tespit edilebiliyor. Tür eylem planı, yönetim ve gelişme planı çalışmalarında ve türlerin korunması faaliyetlerinde bu verilerden faydalanılıyor. Fotokapanlara yansıyan görüntüler, yaban hayatı çeşitliliğini gözler önüne serdi. Ormanlık alanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara; yiyecek arayan yaban domuzu, ayı, çakal, tilki, kızıl geyik, saz kedisi, alageyik, vaşak ve karakulak gibi hayvanlar yansıdı. Görüntülerden, yaban hayvanlarından bazılarının fotokapanı fark ettiği anlaşıldı. Orman içinde, fotokapanın önünde iki ayağının üzerinde uzun süre etrafı izleyen ayı da görüntüye yansıdı. Yine nesli tehlike altındaki saz kedisi, fotokapanın önüne geçerek önce ne olduğunu anlamaya çalıştı sonra fotokapanın önüne uzanarak uyku pozisyonuna geçti. Bir başka görüntüde ise yaşam alanında otlayan dağ keçisinin, fotokapanı fark ederek yanına yaklaştığı görüldü.