Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı - Son Dakika
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Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

11.04.2022 22:55

- Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğütarafından yaban hayatının gözlemlemesi amacıyla Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar doğa hayatını görüntüledi.

- Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğütarafından yaban hayatının gözlemlemesi amacıyla Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar doğa hayatını görüntüledi.

DKMP tarafından yaban hayatının gözlemlemesi amacıyla Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara, doğa hayatından kısa kesitler yansıdı. Fotokapanlara takılan çengel boynuzlu dağ keçilerinin görüntüsü dikkat çekti. Bir başka görüntü ise otlanan geyiğin yaban domuzu sürüsüne yakalandığı an oldu. DKMP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü binlerce beğeni aldı.

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Fotokapanlar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı - Son Dakika
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