Ayrıca, şüphelinin yanındaki dört sırt çantasında ele geçirilen yaban keçisi eti ile tüfeğe el konuldu.

Ekipler, yaban keçisi (Capra aegagrus) avladığını tespit ettikleri kişiye, 4 bin 912 lira idari para ve 250 bin lira tazminat cezası uyguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hatay'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin 912 lira ceza - Son Dakika

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