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Yaban hayvanların beslenme anı fotokapana yansıdı - Son Dakika

Yaban hayvanların beslenme anı fotokapana yansıdı

19.02.2022 12:01

Tarım ve Orman Bakanlığı, son iki ayda doğal yaşam alanlarına 1400 ton yem bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son iki ayda doğal yaşam alanlarına 1400 ton yem bıraktı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçmek amacıyla yaban hayatına tonlarca yem takviyesi yapıyor.

Bakanlığa bağlı ekipler her yıl olduğu gibi bu yıl da yaban hayatındaki hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, geçen yılın aralık ayının ortasında başlayan 2021-2022 kış döneminde doğal yaşam alanlarına 1400 ton yem bırakıldı. Gelecek dönemde de 2 bin 100 ton yemleme yapılması hedefleniyor.

Yem bırakılan bölgeler, fotokapan ile izlenerek yapılan çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığı da kontrol ediliyor.

Fotokapana yansıyan görüntülere göre, birçok kuş türü ile özellikle yaban keçisi, kızıl geyik, yaban domuzu, tilki, çakal, gibi türlerin periyodik olarak oluşturulan bu alanlara gelip bırakılan yemleri yedikleri görülüyor.

Yaralı hayvanların tedavileri de yapılıyor

Bakanlık ekipleri, yemleme faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli çevresel etkiler ve insan baskısı nedeniyle bozulan doğal dengenin tekrar tesis edilmesi ve nesli tehlike altında olan yaban hayvanlarının korunmasına yönelik tedavi, rehabilitasyon, üretim, tabiata yerleştirme, türleri koruma ve doğada destekleme gibi çalışmaları da yürütüyor.

Yaban hayvanların beslenme anı fotokapana yansıdı
Yaban hayvanların beslenme anı fotokapana yansıdı
Yaban hayvanların beslenme anı fotokapana yansıdı
Yaban hayvanların beslenme anı fotokapana yansıdı
Yaban hayvanların beslenme anı fotokapana yansıdı
Yaban hayvanların beslenme anı fotokapana yansıdı
Yaban hayvanların beslenme anı fotokapana yansıdı
Yaban hayvanların beslenme anı fotokapana yansıdı
Yaban hayvanların beslenme anı fotokapana yansıdı
Yaban hayvanların beslenme anı fotokapana yansıdı
Yaban hayvanların beslenme anı fotokapana yansıdı
Yaban hayvanların beslenme anı fotokapana yansıdı
Yaban hayvanların beslenme anı fotokapana yansıdı

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Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaban hayvanların beslenme anı fotokapana yansıdı - Son Dakika


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