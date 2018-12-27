Son Dakika Haberleri: Yaban Hayatı İçin Doğaya Buğday Bıraktılar

Yaban Hayatı İçin Doğaya Buğday Bıraktılar

18 dakika önce

Gümüşhane'de yaban hayvanlarının beslenebilmesi için doğaya buğday bırakıldı.

Yaban Hayatı İçin Doğaya Buğday Bıraktılar, System.String[]
Gümüşhane'de yaban hayvanlarının beslenebilmesi için doğaya buğday bırakıldı.

Kürtün Kaymakamlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğünce kentte 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının beslenebilmesi için ilçenin yüksek kesimlerine yaklaşık 200 kilogram buğday bırakıldı.

Gümüşhane DKMP Şube Müdürü İlbey Aydın ve ekiplerle doğaya buğday bırakan Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, yaptığı açıklamada, kentte etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının zaman zaman yiyecek bulmakta zorlandığına dikkati çekti.

Yeryüzündeki her canlının beslenme ve barınmaya ihtiyaç duyduğuna işaret eden Çeçen, "Hazreti Ömer'in 'Dağlara buğday serpin. Müslüman ülkesinde kuşlar aç demesinler.' sözünden hareketle ekiplerimizle karlı havada doğaya hayvanlarımız için buğday bıraktık. Onlarda bizler gibi canlı. Güzel yurdumuzda kuşlarımız da tok olsun istedik. Emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:01 Kaynak: AA

Kürtün, Gümüşhane, Güncel
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