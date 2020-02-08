Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışması yapıldı.

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışması yapıldı.


Doğa Koruma Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük ve ilçelerin de yüksek kesimlerine yaban hayvanları için yem bırakıldı. Yoğun kış şartları nedeniyle yaban hayatındaki hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:41 Kaynak: İHA
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