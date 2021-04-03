Yaban hayatı ilkbaharda Sarıkamış'a renk katıyor - Son Dakika

Vatandaşlardan Hikmet Buğday, havaların ısınmasıyla ilkbaharın kendini hissettirdiğini belirterek, "Bölgemizde göçmen kuşlar görülmeye başlandı. Bu da baharın geldiğini gösteriyor. Sarıkamış'ın yaban hayatı baharın gelişiyle şenlendi." dedi.

Yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çeken ilçede, kızıl şahin, angut, yeşilbaş ördekler, kulaklı orman baykuşu gibi kuş türlerinin yanı sıra kurt ve tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

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