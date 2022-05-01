Yaban hayatı üniversite öğrencilerinin fotokapanına yansıdı - Son Dakika
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Yaban hayatı üniversite öğrencilerinin fotokapanına yansıdı

01.05.2022 12:06
Yaban hayatı üniversite öğrencilerinin fotokapanına yansıdı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayvanlarının yaşamına ilişkin görüntüleri kaydetti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayvanlarının yaşamına ilişkin görüntüleri kaydetti.

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Av ve Yaban Hayatı Programı öğrencileri, Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'ın "Avlak Yönetimi ve Avlanma Teknikleri" dersi kapsamında, ilçenin ormanlık alanlarındaki su kaynaklarına yakın yerlere fotokapan yerleştirdi.

Fotokapanlar bölgede yaşayan kurt, yaban domuzu, sansar, tilki, tavşan, karaca ve çok sayıda kuş türünü görüntüledi.

Haberal, AA muhabirine, öğrencilerle dersleri bir hafta teorik bir hafta da sahada sürdürdüklerini söyledi.

Uygulama kapsamında öğrencilerle farklı bir çalışma yapmaya karar verdiklerini anlatan Haberal, "Rektörümüz, Dekanımız ve Yüksekokul Müdürümüzün destekleri ile o bölgedeki yaban hayatını görmek için bir fotokapan kuralım dedik. Bu bölgede hangi tür hayvanların yaşadığını ve alışkanlıklarını tespit etmek için uygulamalı bir etkinlik yapmaya karar verdik." dedi.

Oldukça verimli bir çalışma olduğunu aktaran Haberal, "Güzel verilere ulaştık. Şu ana kadarki görüntülerde sadece ayı yok. Onun dışında bölgede yaşayan hayvanların hepsini görüntüledik. Kurt, sansar, tilki, tavşan, karaca, domuz görüntüledik. Asıl hedefimizde ayı ve kızıl geyik var. Onları da gözlemlemek için çalışmamız devam ediyor." diye konuştu.

Görüntüleri Milli Parklar ile paylaşacaklarını belirten Haberal, "Görüntülerde hayvanların davranışlarını gözlemlemeye de çalıştık. Genellikle su yataklarına koyduk fotokapanlarımızı. Su yataklarına hangi hayvanın hangi saatte geldiğini tespit etmeye çalıştık. Örneğin sabah saatlerinde karacalar geliyor, kuşlar sabah ve akşam saatlerinde geliyor. Domuz sürüsünün hem gece, hem sabah geldiğini, kurtlar ve tilkilerin bu alanlara gece saatlerinde geldiğini gördük. Hem yaşam koşullarını hem de davranış şekillerini gözlemlemeye çalıştık ama asıl hedefimiz koruma altına almak içindi." ifadelerini kullandı.

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Fotokapanlar, Üniversite, Kastamonu, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaban hayatı üniversite öğrencilerinin fotokapanına yansıdı - Son Dakika


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