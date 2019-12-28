Yaban hayatı unutulmadı - Son Dakika

Sivas'ta kış günlerinde beslenecek yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.



Sivas'ta havaların soğuması ve kar yağması ile beslenecek gıda bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı. Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 30 afet gönüllüsü ve Milli Parklar personeli doğaya yem bıraktı. Yabani hayvanların geçiş noktası olan Taşlıdere mevkisine; mısır, buğday ve sakatat bırakıldı.



Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD Sivas İl Müdürü Nazif Ekinci, "Bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa bir faaliyet gerçekleştirdik. Afet gönüllülerimiz ile çeşitli temalarda sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bu kez, havaların soğuk olması dolayısıyla yaban hayvanlarını düşündük. Bulunduğumuz bölge özellikle, keklik türünün çok olduğu bir alan. Buraya; buğday, mısır ve sakatat bırakarak farklı yaban hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamaya çalıştık. Bu nedenle bize destek veren Doğa Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğümüze, hafta sonu olmasına rağmen cansiparane çalışan afet gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS