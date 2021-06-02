Yaban hayatı uzmanı bakımını üstlendiği yavru ayılarla bağını koparmıyor - Son Dakika

Yaban hayatı uzmanı bakımını üstlendiği yavru ayılarla bağını koparmıyor

Düzce'deki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaban hayatı koruma uzmanı, bakımını üstlendiği yavru ayıları, rehabilitasyon sürecinden sonra da teslim edildikleri Bursa'daki yaban hayatı geliştirme sahasında ziyaret ederek takibini yapıyor.

Düzce'deki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaban hayatı koruma uzmanı, bakımını üstlendiği yavru ayıları, rehabilitasyon sürecinden sonra da teslim edildikleri Bursa'daki yaban hayatı geliştirme sahasında ziyaret ederek takibini yapıyor.

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ormanlık alanda iki yavru ayı bulan vatandaş, durumu Ankara Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler besledikleri yavru ayıları, bakımlarının yapılması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon merkezine teslim etti.

Burada hayvanların bakımını üstlenen, birlikte geçirdikleri zamanları cep telefonuyla kaydeden yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, yavrulara "Eftalya" ve "Arçil" isimlerini verdi.

Ayıları 10 aylık olduklarında Bursa'daki yaban hayatı geliştirme sahasına teslim eden Emiroğlu, fırsat buldukça ziyaret ettiği hayvanlarla adeta hasret gideriyor.

"Aramızda güçlü bir bağ var"

Buğra Emiroğlu, hayvanlarla arasında güçlü bir bağ olduğunu söyledi.

Emiroğlu, rehabilitasyon merkezinin çevre illerdeki yaralı yaban hayvanlarının iyileştirilmesi ve bakımı için kurulduğunu aktararak, "Ayı, vaşak, geyik, karaca, akbaba gibi yaban hayvanlarının tedavilerini ve bakımları yapıyoruz. Yavru ayılarımız da buranın sevimli misafirlerindendi." dedi.

Ayıların kısa sürede kendisine alıştığını ve aralarındaki dostluğu tarif etmenin zor olduğunu belirten Emiroğlu, "Rehabilitasyon süreçleri tamamlanınca göndermek zorunda kaldık. Arada bir Bursa'ya gidip ziyaret ediyorum. Beni gördüklerinde mutlu oluyorlar. Onlarla burada geçirdiğim zamanı sosyal medyada paylaştım." ifadelerini kullandı.

Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Bursa, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 13:14 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaban hayatı uzmanı bakımını üstlendiği yavru ayılarla bağını koparmıyor - Son Dakika
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