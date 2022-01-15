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Yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin, TCG Ufuk'un sembolü "karakulak"ı anlattı Açıklaması - Son Dakika

Yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin, TCG Ufuk'un sembolü "karakulak"ı anlattı Açıklaması

15.01.2022 10:52
Yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin, TCG Ufuk'un sembolü "karakulak"ı anlattı Açıklaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve yaban hayatı uzmanı biyolog Dr. Yasin İlemin, hizmete giren istihbarat gemisi TCG Ufuk'un ambleminde işitme yetenekleri üst düzeyde olan kedigiller familyasından karakulağa (Caracal caracal) yer verilmesini son derece anlamlı bulduğunu söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve yaban hayatı uzmanı biyolog Dr. Yasin İlemin, hizmete giren istihbarat gemisi TCG Ufuk'un ambleminde işitme yetenekleri üst düzeyde olan kedigiller familyasından karakulağa (Caracal caracal) yer verilmesini son derece anlamlı bulduğunu söyledi.

Milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyan korvetin ambleminde yer alan karakulak ayrıntısı dikkati çekiyor.

Karakulaklarla ilgili doktora çalışması yapan yaban hayatı uzmanı biyolog Dr. Yasin İlemin, AA muhabirine karakulağın Afrika, Orta Asya ve Anadolu'nun güneybatısında yaşayan bir yaban kedisi olduğunu belirtti.

Bilimsel araştırmalarını bu tür üzerinde yürütürken karakulağın böylesine önemli bir gemide sembolik olarak yer bulmasının kendisini mutlu ettiğini aktaran İlemin, şunları kaydetti:

"Dün donanmaya yeni katılan TCG Ufuk gemimizin amblemi neden karakulak diye düşünülebilir. TCG Ufuk bir istihbarat ve dinleme gemisidir, doktora çalışmalarım kapsamında araştırma fırsatı bulduğum karakulakların kulakları 20 farklı kas grubu ile kontrol edilir, muazzam bir işitme yeteneğine sahiptirler. Bu vesile ile Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve HAVELSAN'ın kıymetli personeline ve arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Yasin İlemin, karakulakların ortalama 10-15 kilogram ağırlıkta olabildiğine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Kulakları çok iyi duyabiliyor, büyük ve arkası simsiyah kulaklarının ucundan sarkan püskülleri sayesinde havadaki ses titreşimlerini ve en uzaktaki sesleri bile algılayabiliyorlar. Ayrıca diğer yabani kedi türleri içinde vücudu en esnek ve atik olanı. Dikey olarak 3 metre sıçrayabiliyorlar. Yaptığımız araştırmalarda ülkemizdeki karakulakların özellikle keklik gibi kuş türleri ile beslendiğini tespit ettik."

Türkiye'deki karakulakların biyolojilerini ve ekolojilerini anlamak için yeni bir proje oluşturacaklarını aktaran İlemin, "Karakulakların ekolojilerini ve biyolojilerini anlamak için onları doğada GPS koordinatı kaydeden vericili tasmalar ile takip edeceğiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde bir AB projesi olan 'Nesli Tehlikedeki Türler Projesi' kapsamında Karakulak Tür Eylem Planı hazırlanacak bu projede danışman olacak olmamız beni ayrıca mutlu ediyor. Bu projesi sayesinde ülkemizdeki karakulakların ve habitatlarının korunması için kamu ve sivil toplum ortaklığı ile gerekli faaliyetler planlanacak ve uygulanacak."

Ece Soydam yönetmenliğinde çekimi devam eden TRT Belgesel'de yayımlanacak karakulak belgeselinin danışmanlığını yürüttüğünü de aktaran İlemin, bu yapımın da türün tanıtımına katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin, TCG Ufuk'un sembolü 'karakulak'ı anlattı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin, TCG Ufuk'un sembolü "karakulak"ı anlattı Açıklaması - Son Dakika
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