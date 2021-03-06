Yaban hayatı ve doğanın koruyucu bekçileri kaçak avcılıkla mücadele ediyor - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı ve doğanın koruyucu bekçileri olarak etkin mücadele yürütüyor.

Dağlık ve ormanlık alanlarda zorlu arazi ile iklim şartlarında, sürdürülebilir yaban hayatını ve doğayı korumak amacıyla yoğun çalışma yapan ekipler, kaçak ve usulsüz avlananlara da göz açtırmamak için sık sık denetim yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, Akseki Şefi Mestan Hisarkaya öncülüğünde, belli periyotlarda arazi araçlarıyla av faaliyetlerinin yapıldığı bölgelere ve avlaklara gidiyor.

Araçların çıkmadığı ormanlık alanlarda soğuğa ve kara rağmen saatlerce yürüyen ekip, hem kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını besliyor hem envanter çalışması yapıyor hem de kaçak avcılara yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Doğada bitkin ve yaralı halde buldukları hayvanları da korumaya alıp tedavi eden görevliler, bölgedeki vatandaşları da doğanın korunması yönünde bilgilendiriyor.

Arazileri zaman zaman dürbün ve drone ile de takip eden ekipler, biyoçeşitliliği kayıt altına almak için de fotokapanlar ile yaban hayatı ve farklı türlerdeki hayvanların yaşamlarını görüntülüyor.

Kaçak avcılık yapan ya da doğaya zarar verenleri tespit eden ekipler, cezai işlem uyguluyor.

Bölgedeki çalışmalara Akseki Şefi Mestan Hisarkaya'nın yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, Burdur Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz da katılıyor.