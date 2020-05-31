Kışın beyaz, yazın da yemyeşil görünümüyle kartpostallık manzaraların oluştuğu dünya çapında nadir görülen sarıçam ormanlarında bakım ve gençleştirme çalışmaları yapılıyor.

Doğu Anadolu'da, Ardahan ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırlarından başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneydeki Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar uzanan sarıçam ormanları, uçsuz bucaksız görüntüsüyle büyülüyor.

Boz ayı, vaşak, kurt gibi çok sayıda yırtıcının yanı sıra kuş türlerine de ev sahipliği yapan sarıçam ormanlarının korunması ve gençleştirilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı.

Bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan ve soğuk iklime dayanıklılığı ile ön plana çıkan Cemal Tural Tabiat Parkı'ndaki sarıçam ormanlarının bakımla daha gür ve sağlıklı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kovid-19 bakım için fırsat oluşturdu

Ardahan Orman İşletme Müdürü Metin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kendilerine zayıf ormanların bakımı için çok önemli bir fırsat oluşturduğunu söyledi.

Yıllardır vatandaşın yoğun talebinden dolayı Cemal Tural Tabiat Parkı'na bakım amaçlı girilemediğini, ancak koronavirüsten dolayı sessizliğe bürünen alanda hummalı bir çalışmaya başladıklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Zayıf ve bakımsız ağaçların temizlenmesi, diğerinin ise daha güçlü olması için bu salgın süreci bizim için fırsata dönüştü. Hemen çalışmaya başlayarak ince ürün dediğimiz ağaçlara yönelik damgalama çalışması tamamladık. Cemal Tural Tabiat Parkı'na salgından dolayı insanlar giremiyor. Bu tür yerlere insanların gitmemesi bizim için fırsata dönüştü. Bölge müdürlüğümüz ile bu çalışmayı hemen başlattık. Bu zamanı bu şekilde değerlendirmek istedik. Yıllardır bu tür sahalarda üretim yapılmadığı için çok sıkışıklık söz konusu."

"Bakım olmayınca ormanlar direncini kazanamıyor"

Kaya, bakımın yapılmadığı ormanlarda ağaç dirençlerinin düştüğüne işaret ederek, özellikle fırtınalardan dolayı ormanlarda çok büyük kayıpların yaşandığını dile getirdi.

Direnci zayıf olan ormanlarda söz konusu çalışmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Ormanın dayanıklı hale getirilmesi için bu çalışmamız son derece önemliydi ve ihtiyaçtı. Şu an ki çalışmamızla zayıf kalmış fertleri alıyoruz ve diğer ağaçların daha dayanıklı hale gelmesini sağlamış oluyoruz. Buradaki bakım çalışmasının aslında yıllar önce yapılması gerekiyordu. Ancak insanların yoğun girip çıktığı yer olması dolayısıyla yapılamamış. Bu nedenle de bu bölge risk altında olan bir alanımız."

Yaklaşık 40 hektarlık alanda çalışma başlattıklarını anlatan Kaya, bunun 2 bin 200 metreküp civarında ağacı kapsadığını kaydetti.

Kaya, çalışmaları haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.