Yaban hayatına yem desteği - Son Dakika
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Yaban hayatına yem desteği

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerimizin zorlu kış şartlarında aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya...

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerimizin zorlu kış şartlarında aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin önüne geçmek için yaban hayatına yem takviyesi yapıyor.

Yaban hayatına yem desteği

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:43 Kaynak: AA
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