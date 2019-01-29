Son Dakika Haberleri: Yaban Hayatında "Av Mesaisi" Fotokapana Yansıdı

Yaban Hayatında "Av Mesaisi" Fotokapana Yansıdı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da kurt sürüsü, kızıl şahin, kızıl akbaba ve tilkinin beslenmesi fotokapana yansıdı.

Afyonkarahisar'da kurt sürüsü, kızıl şahin, kızıl akbaba ve tilkinin beslenmesi fotokapana yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na kurulan fotokapanlar, yaban hayatının ayrıntılarını yansıtıyor.

Parktaki fotokapana yansıyan görüntülerden birinde, kurt sürüsünün avıyla beslenmesi dikkati çekiyor. Kurtlardan arta kalan yiyecekten, iki kızıl akbaba, kızıl şahin ve tilki de besleniyor. Görüntülerde kızıl geyiklerin gezintisi ve beslenmesi de yer alıyor.

Öte yandan ekipler, kış aylarında Akdağ'daki vahşi yaşamı desteklemek için yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Sandıklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Akdağ, Afyon, Güncel
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