Yaban hayatındaki ayılar da bayram tatilinde - Son Dakika
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Yaban hayatındaki ayılar da bayram tatilinde

11.07.2022 15:57

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Yaban hayatında bayram tatili devam ediyor" notuyla yaban hayatındaki bir ayının doğal hallerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Yaban hayatında bayram tatili devam ediyor" notuyla yaban hayatındaki bir ayının doğal hallerini paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen fotokapanlardan yaban hayatına dair görüntüler elde edilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı, fotokapana yansıyan bir ayının yaban hayatındaki doğal hallerini yayımladı.

Görüntüye boz ayının rahatlığı ve doğada geçirdiği anlar yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı o anları "Yaban hayatında bayram tatili devam ediyor" notuyla paylaştı.

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

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Kaynak: İHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaban hayatındaki ayılar da bayram tatilinde - Son Dakika

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