Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı - Son Dakika

Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı

ANKARA - Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatının çeşitliğini gözler önüne seriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen foto- kapanlar yaban hayvanlarını doğal ortamlarında görüntülemeye devam ediyor. Fotokapanlara takılan ayılar, tilkiler, domuzlar yaban hayatındaki çeşitliliği de gözler önüne seriyor.