Son Dakika Haberleri: Yaban hayatını hayvan tahnitleri ile tanıyorlar
Son Dakika Güncel Haber

Yaban hayatını hayvan tahnitleri ile tanıyorlar

13 dakika önce

Kütahya'da bir tabiat parkında, yaban hayatının ziyaretçilere tanıtılması amacıyla hayvan tahnitleri sergileniyor.

Yaban hayatını hayvan tahnitleri ile tanıyorlar, System.String[]
Kütahya'da bir tabiat parkında, yaban hayatının ziyaretçilere tanıtılması amacıyla hayvan tahnitleri sergileniyor.
Kent merkezi yakınındaki Çamlıca Tabiat Parkı, mesire alanının genişliği ve temiz havasından dolayı özellikle hafta sonlarında büyük ilgi görüyor.
Piknikçilerin adeta akınına uğrayan parkta stres atıp dinlenen vatandaşlar, Çamlıca Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ni de gezme imkanı buluyor. Bu merkezde, genellikle kazalar sonucu telef olduktan sonra içleri boşaltılıp kimyasal işlemlerle doldurularak yapılan hayvan tahnitleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü bünyesindeki tanıtım merkezini gezenler, kızıl geyik, ayı, kurt, karaca, tilki, sincap, kızıl şahin, şahin, pelikan, leylek, kınalı keklik, delice, doğan, bıldırcın, peçeli baykuş, kuzgun, kukumav gibi yaban hayvanlarının tahnitlerini inceleyip fotoğraflarını çekiyor.
Yaz mevsiminde hafta sonları açık tutulan merkeze, okullar tarafından öğrenci grupları için eğitim amaçlı geziler de düzenleniyor. Öğrencilere bu gezilerde yaban hayatı konusunda eğitim de veriliyor.
Merkezde, kentte bulunan kelebek türlerinin fotoğraflarına da yer veriliyor.
Ziyaretçilerden Sefa Demiral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tabiat parkına arkadaşlarıyla geldiklerini, merkezdeki sergiyi fark edince burayı da gezdiklerini söyledi.
Sergi sayesinde ilk kez bir ayı, kurt ve diğer birçok hayvanın tahnitlerini görme imkanı bulduğunu belirten Demiral, "Bu çalışmayı önemli buluyorum. Bence herkes gelip burayı gezmeli ve yaban hayatı hakkında bilgi sahibi olmalı." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:36 Kaynak: AA
doğa koruma ve milli parklar, kimyasal, çamlıca, kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek Yemeksepeti CEO'sunun Binali Yıldırım paylaşımına tepkiler büyüyor Son dakika! Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir Yeşilcam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın oyunu Beşiktaş'ta kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 12:49:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaban hayatını hayvan tahnitleri ile tanıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]