Son Dakika Haberleri: Yaban Hayatını Unutmadılar

Yaban Hayatını Unutmadılar

56 dakika önce

Kar yağışının etkisini en fazlasıyla hissettirdiği Manisa'nın Demirci ilçesinde, ilçe esnafı tarafından yaban hayvanları için ayrılan yiyecekler, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dağlık ve ormanlık alanlara ulaştırıldı.

Yaban Hayatını Unutmadılar, System.String[]
Kar yağışının etkisini en fazlasıyla hissettirdiği Manisa'nın Demirci ilçesinde, ilçe esnafı tarafından yaban hayvanları için ayrılan yiyecekler, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dağlık ve ormanlık alanlara ulaştırıldı. Yaban hayatının korunması için gerçekleşen örnek işbirliği, yürekleri ısıttı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde yaban hayvanlarının açlık sorunu yaşamaması için Demirci esnafıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, örnek bir işbirliği gerçekleştirdi. Yaban hayvanlarının yemesi için yemek artıkları, ekmek ve yem ayıran esnafın ayırdığı yiyecekleri teslim alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci ekipleri, yiyecekleri dağlık ve ormanlık bölgelere ulaştırdı. Ekipler, dağlık ve ormanlık bölgelerde hayvanların geçebileceği bölgelere yiyecekleri bıraktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Demirci esnafı arasındaki örnek işbirliği, haftanın yürek ısıtan haberi arasında yerini aldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:57 Kaynak: İHA

Demirci, Manisa, Yaban, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti

Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi Sigaraya İndirim Yolu Açıldı! Firmalar 5 Liraya Bile Satabilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 13:53:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaban Hayatını Unutmadılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]