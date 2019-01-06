Yaban Hayatını Unutmadılar
56 dakika önce
Kar yağışının etkisini en fazlasıyla hissettirdiği Manisa'nın Demirci ilçesinde, ilçe esnafı tarafından yaban hayvanları için ayrılan yiyecekler, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dağlık ve ormanlık alanlara ulaştırıldı.
Kar
yağışının etkisini en fazlasıyla hissettirdiği Manisa
'nın Demirci
ilçesinde, ilçe esnafı tarafından yaban hayvanları için ayrılan yiyecekler, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dağlık ve ormanlık alanlara ulaştırıldı. Yaban
hayatının korunması için gerçekleşen örnek işbirliği, yürekleri ısıttı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde yaban hayvanlarının açlık sorunu yaşamaması için Demirci esnafıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, örnek bir işbirliği gerçekleştirdi. Yaban hayvanlarının yemesi için yemek artıkları, ekmek ve yem ayıran esnafın ayırdığı yiyecekleri teslim alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci ekipleri, yiyecekleri dağlık ve ormanlık bölgelere ulaştırdı. Ekipler, dağlık ve ormanlık bölgelerde hayvanların geçebileceği bölgelere yiyecekleri bıraktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Demirci esnafı arasındaki örnek işbirliği, haftanın yürek ısıtan haberi arasında yerini aldı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:57 Kaynak: İHA
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